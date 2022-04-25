ملف الخليج 365.. صلاح يصنع.. الزمالك يتوج بكأس مصر للكرة الطائرة.. وبيراميدز يودع الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

شهد أمس الأحد العديد من الأحداث الرياضية لعل أبرزها خروج فريق بيراميدز من الدور ربع النهائي للكونفدرالية، وفوز الزمالك أمام الأهلي والتتويج بكأس مصر للكرة الطائرة.

ويستعرض "الخليج 365" في ملف الأحد أبرز الأحداث الرياضية:

النني يكشف موقفه من تجديد تعاقده مع أرسنال

ميلان يهزم لاتسيو ويستعيد صدارة الدوري الإيطالي مؤقتًا

بعد خسارة برشلونة أمام فاييكانو.. ماذا يحتاج ريال مدريد للتتويج بالليجا؟

الثنائية بيضاء.. الزمالك يهزم الأهلي ويتوج بطلًا لكأس مصر للكرة الطائرة

مصدر يكشف لمصراوي موعد ظهور رامي ربيعة في مران الأهلي

رايو فاييكانو يكرر فوزه على برشلونة ويُقرب ريال مدريد من التتويج بالليجا

بالفيديو.. صلاح يصبح الأكثر صناعة في ملخص لمساته أمام إيفرتون

صلاح يصنع وليفربول يتمسك بتحدي السيتي على القمة بإسقاط إيفرتون بالديربي

كوكا يسجل ويحافظ على حلم قونيا الأوروبي.. وتريزيجيه يتفوق على كهربا (فيديو)

في آخر مباراة لإيهاب جلال.. بيراميدز يودع الكونفدرالية