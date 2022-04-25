مرتضى منصور يُهنئ طائرة الزمالك بعد التتويج بكأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

هنأ مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، فريق الطائرة بالنادي، بعد التتويج ببطولة كأس مصر للكرة الطائرة.

وحقق فريق الكرة الطائرة في نادي الزمالك، لقب كأس مصر بعد التفوق على الأهلي في المباراة الحاسمة من الدور النهائي، بثلاثة أشواط لواحد، مساء اليوم الأحد.

وكتب مرتضى منصور على صفحته الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "مرتضى منصور رئيس الزمالك يتقدم بخالص التهنئة إلى أبنائه لاعبي فريق الكرة الطائرة بعد التتويج بلقب كأس مصر و الفوز على الاهلي 3-1".

واختتم: "مؤكدا انهم جميعا كانوا أبطال وعلى قدر المسؤلية واستطاعوا اسعاد جماهير الزمالك العظيمة بعد أن حصدوا لقبي الدوري والكأس في موسم واحد".