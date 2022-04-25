مصدر بالكاف لمصراوي: لجنة الحكام استبعدت مهدي عبيد لأسباب فنية (مستند)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سعيد:

كشف مصدر مسؤول في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن قيام لجنة الحكام بالكاف بتغيير في الطاقم التحكيمي الذي أدار لقاء أهلي طرابلس أمام الاتحاد الليبي أمس الأحد في إياب الدور ربع النهائي لكأس الكونفدرالية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن لجنة الحكام في الكاف استبعدت الحكم الدولي الجزائري مهدي عبيد شارف، بسبب مستواه الفني في المباريات الأخيرة، وذلك عقب إدارته لمباراتي الأهلي والرجاء المغربي في دوري الأبطال ولقاء المصري ونهضة بركان في كأس الكونفدرالية .

وقرر كاف الاستعانة بالدولي المغربي نور الدين الجعفري حكم رابع مع الطاقم الجزائري بقيادة مصطفى غربال وتصعيد الجزائري لحلو بن براهم إلى تقنية الفيديو بدلاً من مواطنه الدولي مهدي عبيد شارف.

وحصل " يالاكورة " على مستند رسمي من مصدر مسئول في الكاف ينص علي:

" السادة الأعزاء "

نود إبلاغكم أنه لأسباب فنية تقرر استبدال لاحلو بن براهم (الجزائر) "المسؤول الرابع" في المباراة للعمل في تقنية الفيديو VAR بدلاً من، مهدي عبيد الشريف (الجزائر) "حكم مساعد فيديو" ، وفي نفس المباراة المذكورة تعيين نور الدين الجعفري (المغرب) "المسؤول الرابع" في المباراة بدلاً من لاحلو بن براهم (الجزائر) "حكم مساعد فيديو".

وفي وقت سابق، تقدم مسئولو نادي الرجاء الرياضي المغربي باحتجاج رسمي ضد طاقم تحكيم مباراتهم أمام الأهلي، وكذلك تقدم نادي المصري بشكوى رسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم ضد طاقم تحكيم مباراتهم أمام نهضة بركان في الإسكندرية.

ويذكر أن الدولي الجزائري مهدي عبيد شارف قد أدار غرفة تقنية الفيديو VAR في هذين المباراتين يومي 16 و 17 أبريل الماضي.