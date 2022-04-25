عبد الحفيظ ردًا على وائل جمعة: لكي تتوج بالألقاب عليك بالدفاع.. ولا أحب الدخول في نوايا بانون

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، أن أي فريق عليه أن يعرف كيفية لعب المباريات بصبغة دفاعية من أجل الوصول إلى منصات التتويج.

وأشار عبد الحفيظ في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أنه لا يحبذ الدخول في نوايا بدر بانون مدافع الفريق، وذلك ردًا على الانتقادات التي وجهت للاعب بعد ما وُصف بـ"ردود أفعاله" خلال مواجهة الأهلي ضد الرجاء بدوري أبطال افريقيا.

وقال عبد الحفيظ: "المباريات الإقصائية نتائجها تتوقف على أحداثها، الرجاء لم يكن يتوقع بداية أفضل من التي حدثت ضدنا عندما سجلوا هدف مبكر، لكننا نجحنا في العودة بالتأهل، تحتاج أحيانًا أن يكون التوفيق بجانبك".

وأكمل: "عندما شاهدت مباراة وفاق سطيف والترجي، الفريق التونسي كان أمامه وقت طويل لتسجيل هدف التأهل، لكن ذلك لم يحدث، الفريق الجزائري يجب علينا أن نحترمه وأن نمنحه حقه كاملًا لأنهم يستحقون التأهل".

وعن تصريحات وائل جمعة التي انتقد خلالها أداء الفريق الدفاعي، فقال عبد الحفيظ: "أي شخص له الحق أن يشاهد المباراة ويحللها من وجهة نظره، لكن لكي تتوج باللقب فيجب عليك أن تعرف كيف تلعب مباراة دفاعية، البعض قد يراها شيء سلبي لكني أراها إيجابية للغاية، أحيانًا تحتاج للدفاع ومنع خصمك من الوصول لمرماك".

وأكمل: "لا أعلم لماذا طردني محمود عاشور في مباراة المصري، كل ما قلته له أن هذه اللعبة تستوجب ركلة جزاء، كل ما قلته في الحوار الذي دار بيننا سبق وأن حدث معه في مباراة ماضية خلال شهر نوفمبر ولم يقم بطرد من قال له نفس الحديث".

وعن ردود أفعال بدر بانون في لقاء الرجاء، فاختتم: "لا أحب أن يتدخل أحد في النوايا، اللاعب كان معنا لحظة بلحظة أثناء تواجدنا في المغرب والجميع شاهد ما قدمه في المباريات الكبيرة معنا وتحديدًا السوبر الأفريقي ضد الرجاء، هو عنصر هام جدًا للأهلي ونريد عودته بأسرع وقت".