النني يكشف موقفه من تجديد تعاقده مع أرسنال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد النجم المصري محمد النني لاعب نادي أرسنال الإنجليزي، أنه لن يفكر في الرحيل عن فريق الجانرز، إذا أراد الفريق اللندني بقاؤه في صفوف الفريق.

وينتهي عقد محمد النني مع أرسنال بنهاية الموسم الجاري.

وقال النني عن إذا كان سعيداً في أرسنال حتى وإن لم يشارك في المباريات: "بالطبع سأكون سعيداً".

وأضاف النني في تصريحات عبر صحيفة "ذا إندبندنت البريطانية": "أنا دائمًا أحب التحدي وأعطي 100% طوال الوقت، أنا لا أقرر من يلعب لكني أواصل التدريبات لأظهر كم أنا جيد ولجعل المدرب يشركني في المباريات، وإذا لم ألعب سأستمر حتى أحصل على فرصتي".

وأكمل: "إذا قال أرسنال "نريدك" لن أفكر في الرحيل، إنهم عائلتي منذ ست سنوات، وأنا أحب هذا النادي".

وأضاف: "أرتيتا لم يقل أي شيء لإقناعي بالبقاء في يناير، إنه يثق بي فقط وقد وضعني في المباريات الكبيرة، ويجب أن أشكره على ذلك".

وأردف: "سأستمر في العمل ولن أفكر في أي شيء آخر، فقط أركز على أدائي لمساعدة الفريق في الوصول إلى هدفنا، العقد والأشياء الأخرى، أنا فقط أنتظر النادي ليقرر ما يريد".

وواصل لاعب أرسنال: "أرتيتا دائمًا قريب جدًا من جميع اللاعبين، نتحدث دائمًا معًا وهو يمنحنا الثقة طوال الوقت، إنه يمنحنا الفرصة لخوض المباريات والأهم هو أنه يثق في لاعبيه".

واختتم النني تصريحاته: "أنا سعيد حقًا أن أكون أحد اللاعبين الأساسيين في هاتين المباراتين، لقد بذلت كل ما لدي في التدريب لأكون أحد اللاعبين الأساسيين في كل مباراة وحصلت على فرصتي وأعتقد أنني قدمت أداءً جيدًا، الأهم من ذلك، فزنا في المباراتين".