رابطة الأندية: سنعلن عن جدول الدوري خلال ساعات.. ولا نية لتأجيل مباراة بيراميدز وسيراميكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية، أنه لا يوجد نية لدى الرابطة لتأجيل مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في الدوري، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن باقي جدول الدوري خلال ساعات.

وقال دياب في تصريحات عبر قناة "صدى البلد": "الموسم الحالي بدأ متأخر ولا يوجد وقت لتأجيل المباريات، ولا نستطيع تأجيل المباريات بسبب مواعيد الطيران، وهذا الأمر لم يحدث للأهلي والزمالك والمصري، ويجب تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، ولا نية لتأجيل مباراة بيراميدز وسيراميكا".

وأضاف: "سنقوم بالإعلان عن باقي جدول الدوري خلال الساعات المقبلة".

وتابع: "الوضع صعب ولكن عند الحديث عن منتخب مصر، يجب أن تكون الأولوية للمنتخب مثلما فعلنا للجهاز السابق، وننتظر الاجتماع مع إيهاب جلال ورؤية طلبات الجهاز الفني للمنتخب".

وواصل: :من المحتمل أن يمتد الموسم لأيام قليلة فقط في شهر سبتمبر القادم".

واختتم دياب: "نحن على تواصل دائم مع لجنة الحكام ونريد تطوير جميع أطراف اللعبة، لا يمكن نقل لجنة الحكام للرابطة خلال الموسم الحالي، واذا اتفق الـ١٨ ناديا على نقلها خلال الموسم المقبل سنفعل ذلك وفقا لرؤية الجمعية العمومية للرابطة".