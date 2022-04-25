نهضة بركان 1 - 0 المصري.. الفحلي يسجل من ركلة جزاء

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- علي البهجي:

زوار الخليج 365، تابعوا معنا تغطية مباشرة لأحداث مباراة المصري ونهضة بركان المغربي، في إياب الدور ربع النهائي للكونفدرالية الإفريقية.

وفاز المصري بمباراة الذهاب بنتيجة بهدفين لهدف سجلهما عمرو مرعي وهيثم العيوني، بينما جاء هدف نهضة بركان عن طريق حمزة الركراكي.

وجاء تشكيل المصري على النحو التالي:

" أحمد مسعود، كريم العراقي، ياسر حامد، هيثم العيوني، احمد شديد، فريد شوقي، حسن علي، إيزي ايميكا، محمد جريندو، عمرو مرعي، محمد عنتر".

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

" عصام ثروت، أحمد شوشة، إسلام صلاح، أسامة الجزار، أحمد حمودي، مصطفى سلطان، زياد فرج، اوستين اموتو، أحمد الشيخ".

ويحتاج المصري للفوز أو التعادل بأي نتيجة، لضمان التأهل لنصف نهائي الكونفدرالية، ليواجه مازيمبي الكونغولي الذي أطاح بفريق بيراميدز من ربع النهائي.

أحداث المباراة

واحتسب حكم المباراة ركلة جزء لصالح نهضة بركان في الدقيقة الثالثة، بعدما لمس ياسر حمد لاعب المصري الكرة بيده داخل منطقة الجزاء.

وتقدم يوسف الفحلي لتسديد الكرة ليسدد الهدف الأول لفريق نهضة بركان في الدقيقة 7.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه محمد عنتر في الدقيقة 15، اعقبه بطاقة ثانية لزميله عمرو مرعي في الدقيقة 19، وبعد مرور دقيقتين حصل هيثم العيوني أيضا على بطاقة صفراء.

واخترق محمد عنتر بمهارة فردية في الدقيقة 43 داخل منقطة جزاء نهضة بركان، وسدد كرة لكنها مرت بجوار القائة الأيمن لحارس المرمى.