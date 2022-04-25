بعد خسارة برشلونة أمام فاييكانو.. ماذا يحتاج ريال مدريد للتتويج بالليجا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

تعرض نادي برشلونة الإسباني، للهزيمة أمام رايو فاييكانو، في اللقاء المؤجل من الجولة 21 من الدوري الإسباني، بهدف دون رد.

وتوقف رصيد برشلونة عند 63 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب "الليجا"، بفارق 15 نقطة عن المتصدر ريال مدريد.

وكانت المنافسة على لقب الدوري الإسباني انحصرت بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة.

وأصبح ترتيب الليجا كالتالي:

1- ريال مدريد - 78 نقطة.

2- برشلونة - 63 نقطة.

وبعد خسارة برشلونة أمام رايو فاييكانو، أصبح النادي الملكي في حاجة إلى نقطة وحيدة فقط من 5 مباريات متبقية في المسابقة ليصبح رصيد حينها 79 نقطة.

ووقتها لن يستطيع أقرب ملاحقي ريال مدريد، وهو برشلونة، الوصول لهذا العدد من النقاط حال تحقيق الفوز في جميع مبارياته المتبقية، حيث أصبح أفضل عدد نقاط يمكن للبارسا الوصول إليه هو 78 نقطة.

ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد في مبارياته الخمس المتبقية أمام إسبانيول، أتلتيكو مدريد، ليفانتي، قادش، وريال بيتيس، فيما يتبقى لبرشلونة 5 مواجهات أمام ريال مايوركا، ريال بيتيس، سيلتا فيجو، خيتافي، وفياريال.

وإذا نجح ريال مدريد في الفوز أو التعادل في الجولة القادمة أمام إسبانيول يوم السبت المقبل، سيتوج النادي الملكي بلقب الليجا رسمياً في ملعبه "سانتياجو برنابيو".