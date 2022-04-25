ريال مدريد على بعد نقطة.. برشلونة يسقط مجددا أمام رايو فاييكانو بمعقله

المنامة - ياسر ابراهيم - سقط برشلونة في ملعبه "كامب نو" أمام رايو فاييكانو بهدفٍ دون رد، الأحد، في مباراة مؤجلة عن الجولة 21 من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا".

صدم رايو فاييكانو أصحاب الأرض بهدف مُبكر أحرزه لاعب الوسط ألفارو غارسيا الذي انسل من بين المدافعين واستقبل تمريرة مميزة من زميله بلازون ثم وضع الكرة بثقة عن يسار الحارس الألماني تير شتيغن في الدقيقة 7.

بعد الهدف حاول برشلونة تدارك الموقف لكن دون أن يتمكن من وصول إلى شباك خصمه بسبب تسرع لاعبيه في إنهاء الهجمات وغياب التركيز عن معظم مفاتيح اللعب لديه، ما تسبب بخسارة ثانية على التوالي للفريق الكتالوني على أرضه بعد سقوطه التاريخي أمام قادش الأسبوع الفائت.

ومع هذه الهزيمة توقف رصيد برشلونة عند 63 نقطة في المركز الثاني، في حين صعد رايو فاييكانو إلى المركز الحادي عشر بعدما رفع رصيده إلى 40 نقطة.

وبخسارة برشلونة اليوم، أصبح ريال مدريد يحتاج لنقطة واحدة فقط من آخر 5 مباريات له هذا الموسم لكي يتوج رسميا باللقب، حيث يتفوق النادي الملكي بفارق 15 نقطة عن أقرب ملاحقيه.

وتعرض برشلونة للهزيمة الثالثة في آخر 4 مباريات بعد خسارته أمام قاديش بهدف نظيف في الدوري الإسباني، وأمام آينتراخت فرانكفورت الألماني 2-3 في الدوري الأوروبي، مقابل فوزه على مضيفه ريال سوسييداد بهدف في الجولة الماضية من الليغا.