الامارات | فريق «ألعاب القوى» يتوج بلقب بطولة الكرة الشاطئية الرمضانية في دبا الحصن

شكرا لقرائتكم خبر عن فريق «ألعاب القوى» يتوج بلقب بطولة الكرة الشاطئية الرمضانية في دبا الحصن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت مساء أول من أمس، البطولة الرمضانية للكرة الطائرة الشاطئية في نسختها الأولى، والتي تواصلت على مدى 11 يوماً في المنطقة التراثية بمدينة دبا الحصن. وشارك في البطولة 30 لاعباً، بواقع خمسة فرق. وفي نهاية البطولة أسفرت النتائج عن فوز فريق ألعاب القوى بالمركز الأولى، وحصوله على كأس البطولة والميداليات الذهبية، فيما حل ثانياً فريق التحدي ونال الميداليات الفضية، وبالمركز الثالث فريق الحصن وحصل على الميداليات البرونزية.

وفي ختام البطولة قام الدكتور خالد بن جميع الهنداسي، مدير معهد الشارقة للتراث - فرع مدينة دبا الحصن، بتتويج الفائزين. وجرى أيضاً تكريم خاص لمجلس إدارة نادي دبا الحصن لإسهاماته في إنجاح البطولة، وتكريم المؤسسات والجهات المتعاونة في إنجاح البطولة وطاقم الحكام والأفراد المتعاونين، وفي النهاية تم توزيع شهادات المشاركة للجميع.

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