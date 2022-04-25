الامارات | عبدالله الحمادي بطلاً للذكور.. وشيخة أسرع الإناث في تحدي «ووش» للدرّاجات الهوائية

شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله الحمادي بطلاً للذكور.. وشيخة أسرع الإناث في تحدي «ووش» للدرّاجات الهوائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد تحدي «ووش» الرمضاني للدرّاجات الهوائية، السباق المجتمعي المخصص لفئة المواطنين، الذي نظمه مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع «ماي ووش»، مساء أول من أمس، فوز عبدالله الحمادي بفئة الذكور، وشيخة راشد بفئة فردي الإناث، وسط مشاركة 181 متسابقاً ومتسابقة بواقع 149 (ذكور) و32 (إناث). وانطلق التحدي من جزيرة السعديات لمسافة 67 كيلومتراً.

وفاز بالمركز الأول وبجائزة الـ50 ألف درهم عبدالله الحمادي بزمن وقدره 1:31:31:10 ساعة، وفاز في المركز الثاني وبجائزة الـ30 ألف درهم محمد المطيوعي، وفاز في المركز الثالث وبجائزة الـ20 ألف درهم وليد النقبي.

أما في فردي الإناث، ففازت بالمركز الأول وبجائزة الـ50 ألف درهم شيخة راشد بزمن وقدره 2:01:24:11 ساعة، وفازت صافية الصايغ بالمركز الثاني وبجائزة الـ30 ألف درهم، وحلّت فرح المري بالمركز الثالث وحصدت جائزة الـ20 ألف درهم.

وفي فئة الفرق (ذكور) حلّ فريق نادي أبوظبي للدراجات (أ) أولاً، وفريق شرطة دبي ثانياً، وفريق الشعفار جميرا ثالثاً، أما في فئة الفرق (إناث) جاء فريق الشعفار جميرا أولاً، وفريق نادي أبوظبي للدرّاجات ثانياً.

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