الامارات | جمهور باريس لا يحتفل بلقب الدوري.. وميسي يحقق إنجازاً جديداً

شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور باريس لا يحتفل بلقب الدوري.. وميسي يحقق إنجازاً جديداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفض العديد من أنصار فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الاحتفال، أول من أمس، بتحقيق فريقهم لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم، في تعبير مباشر عن سخطهم على الفريق على إثر الخروج المخيب من دوري أبطال أوروبا، ولكون الفريق الفرنسي اعتاد على تحقيق لقب الدوري، رغم أنه لم يتوّج في الموسم الماضي.

واعترف المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، ليوناردو، بارتكاب أخطاء عقب رفض الجمهور المحبط الاحتفال بمعادلة الرقم القياسي بالتتويج بلقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي للمرة الـ10. وبدلاً من الصيحات المعتادة والهتافات الحماسية في مثل هذه المناسبات غادر الجمهور في هدوء استاد بارك دي برينس، بعد أن ضمن الفريق التتويج باللقب بتعادله 1-1 مع لانس. وبالنسبة للمشجعين لم يقنعهم اللقب عقب إخفاق جديد في «أبطال أوروبا».

وخرج فريق المدرب ماوريسيو بوكيتينو من دور الـ16 على يد ريال مدريد، بعد أن فاز ذهاباً 1-0، وخسر إيابا 3-1. وقال ليوناردو لمحطة «كانال بلوس»: «ارتكبت أخطاء. فعلت أشياء في الانتقالات والإدارة ربما أثرت في النتائج». وتقاسم سان جيرمان مع سانت إيتيين لقب النادي الأكثر تتويجاً بدوري الأضواء في فرنسا.

في جانب آخر، احتفل نجم سان جرمان الأرجنتيني ليونيل ميسي بإنجاز غير مسبوق، إذ تعد المرة الأولى التي يحقق فيها لقباً مع ناد غير فريقه السابق برشلونة، بعد أن بات متوّجاً بلقب الدوري الفرنسي.

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