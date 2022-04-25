الامارات | محمد عبيد: هيمنة «يد الشارقة» على 11 لقباً في موسم واحد يُكتب في سجلات التاريخ

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبيد: هيمنة «يد الشارقة» على 11 لقباً في موسم واحد يُكتب في سجلات التاريخ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، رئيس إدارة الألعاب الجماعية محمد عبيد، إن: «إكمال ناشئي فريق الشارقة لكرة اليد المهمة بالفوز أول من أمس، على الجزيرة (34-22)، وتتويجه بكأس الإمارات، وجمعه بين ثنائية الدوري والكأس، مثّل مسك ختام موسم استثنائي لكرة اليد بالشارقة بكل مراحلها السنية، حيث نجحت خلاله في تحقيق إنجازات تكتب في السجلات التاريخية لكرة اليد الإماراتية، بالهيمنة على جميع بطولات المراحل السنية من الرجال وحتى البراعم، وإحرازها 11 لقباً هي كل بطولات اليد في موسم واحد لاتحاد اللعبة 2021-2022».

وأوضح محمد عبيد لـ«الإمارات اليوم» عقب مراسم تتويج فريق ناشئي النادي بآخر بطولات موسم كرة اليد لجميع المراحل السنية، أن: «الهيمنة الكاملة لكرة يد الشارقة على بطولات الموسم، بواقع 4 بطولات لفريق الرجال، و3 لفئة الشباب ولقبين للناشئين ودوريي الأشبال والبراعم، يمثل نتاج مشروع رياضي ناجح في الشارقة ابتدأ منذ سنوات طويلة، وتوالت عليه مجالس إدارات النادي».

وأضاف: «لغة الأرقام توضح حجم الإنجازات التي تحققت لدى جميع فرق النادي، بتسجيلها أرقاماً غير مسبوقة وفريدة في جميع مباريات المراحل وعبر كل مسارات المسابقات التي شاركوا فيها، ومنها على سبيل الذكر، حصول فريقي أشبال الشارقة (أ) و(ب) على المركزين الأول والثاني في دوري مرحلتهم السنية».

وأكد أن هذه الإنجازات والنجاحات لمشروع كرة اليد في نادي الشارقة، لم تكن لتتحقق، دون الدعم غير المحدود الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وولي عهده ونائبيه لأبنائهم الرياضيين.

وتابع: «صناعة تاريخ جديد للعبة، والاستمرارية في كتابة إنجازات غير مسبوقة، يمثل امتداداً لنجاحات منظومة كرة اليد في نادي الشارقة، بالحفاظ على مكتسباتها، خصوصاً أن كرة اليد بالشارقة توجت أيضاً في هذا الموسم بدرع التفوق العام «للمرة 18 تاريخياً، والممنوح عادة من اتحاد اللعبة للأندية بناء على نتائج جميع فرق المراحل السنية، وذلك منذ بدء تطبيق نظام درع التفوق العام موسم 1999-2000».

واختتم: «حصاد (يد الشارقة) لن يقف حكراً على أعتاب النادي، إذ إن الوفرة على صعيدي الكمّ والنوع في فرق المراحل السنية، سواء في البراعم والأشبال والناشئين سيعود خلال المستقبل القريب بالنفع ليطال بقية الأندية الأخرى، خصوصاً أن ترفيع اللاعبين توالياً لفرق المراحل السنية الأعلى، سيجعل من الصعوبة علينا تسجيل هذا الكم في فرقهم، وبالتالي السماح لنا في إعارتهم إلى الأندية الأخرى».

• ألقاب الشارقة في موسم اليد: 4 بطولات لفريق الرجال، و3 لفئة الشباب، ولقبان للناشئين، ولقب للأشبال، وآخر للبراعم.

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