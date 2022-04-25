الامارات | محمد عبدالسلام: نقطة التعادل أمام النصر مهمة لـ «النمور»

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبدالسلام: نقطة التعادل أمام النصر مهمة لـ «النمور» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال لاعب فريق اتحاد كلباء، عبدالسلام محمد، إن المباراة التي تعادل فيها فريقه «النمور» مع النصر 2-2 في الجولة 21 لدوري أدنوك للمحترفين ظهرت بمستوى فني مميز، وان الفريقين قدما أداءً فنياً راقياً، مبيناً ان فريقه كان قريباً من الفوز بالنقاط كاملة، واصفاً التعادل بالإيجابي، وان الفريق يتطلع لتعزيز رصيده الحالي البالغ 24 نقطة، والفوز بأكبر عدد من النقاط في المباريات المقبلة.

وقال عبدالسلام محمد في تصريحات صحافية: «المباراة ظهرت قوية جداً، ولم تكن سهلة على أي من طرفي المباراة، وكان هناك تفوق هجومي لفريقنا في الكثير من الهجمات، كما أن خط دفاع النمور نجح في الحد من الهجمات التي شنها فريق النصر، خصوصاً في الشوط الثاني».

وبخصوص النتيجة وهل استحق كلباء الفوز قال عبدالسلام: «تمنيت لو أننا خطفنا النقاط الثلاث، والتي كانت ستحسن من موقف الفريق في جدول الترتيب، ولكن نقطة التعادل ايضاً جيدة أمام فريق بقوة فريق النصر».

وفيما اذا تأثر مستوى الفريق بسبب التوقف أوضح عبدالسلام: «هذا شيء طبيعي، لكنه يسري على كل فرق البطولة، لكنني أرى ان فريقنا قدم اداءً جيداً، خصوصاً أننا خضنا مباريات ودية حافظنا من خلالها على المستوى الفني والبدني، والدوري لايزال فيه خمس مباريات، ونتطلع لنتائج إيجابية أخرى خلال تلك المباريات».

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