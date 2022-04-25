الامارات | فريق نادي أبوظبي يحتفظ بلقب دوري سيدات كرة القدم

شكرا لقرائتكم خبر عن فريق نادي أبوظبي يحتفظ بلقب دوري سيدات كرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفظ فريق نادي أبوظبي الرياضي لكرة القدم النسائية بلقب دوري كرة القدم للسيدات على مستوى الدولة، وقبل ختام البطولة بأسبوع، وذلك في أعقاب الفوز على فريق أكاديمية إي إف سي بنتيجة 13- صفر، وقبله على فريق أكاديمية جو برو سبورتس بنتيجة 10 - صفر، رافعاً رصيده إلى 39 نقطة في صدارة الترتيب العام في مشوار البطولة التي ضمت ثمانية فرق.

كما حقق الفريق عدداً من الأرقام الخاصة والألقاب الشخصية للاعبات، بإشراف المدربة سارة حسنين، والمدربة المساعد وفاء نشعى، والمدرب المساعد ياسين غيثه، ومدرب الحراس سيف الدين بالحولة، ومعالجة الفريق ماريا فلورنسيا، ومديرة الفريق ديما الإبراهيم. وثمّن عضو مجلس الإدارة مدير عام النادي محسن محفوظ، الإنجاز الذهبي باحتفاظ فريق نادي أبوظبي الرياضي بلقب كرة القدم للسيدات، مواصلة لإنجازاته الكروية على مستوى الدولة والمنطقة، واستثماراً لدعم واهتمام مجلس أبوظبي الرياضي، ومتابعة إدارة النادي العليا لمسيرته الرياضية على كل المستويات.

وأكد أن ما تحقق يستحق الإشادة والتكريم من قبل مجلس إدارة النادي، تقديراً لجهود اللاعبات والجهاز الفني والإداري.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news