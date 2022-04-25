الامارات | منتخبات الدرّاجات تواصل تحضيراتها استعداداً للمشاركات الخارجية

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخبات الدرّاجات تواصل تحضيراتها استعداداً للمشاركات الخارجية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصل المنتخبات الوطنية للشباب والكبار والإناث للدرّاجات تحضيراتها استعداداً للمشاركة في بطولتي كأس العرب للمضمار في مصر، ودورة الألعاب الخليجية في الكويت، وهي البطولات المدرجة في جدول بطولات المنتخبات الوطنية لهذا العام، حيث بدأت المنتخبات الوطنية التدريب في مضمار زايد للدرّاجات عقب الانتهاء من صيانته وتسليمه من قبل الهيئة العامة للرياضة.وأكّد رئيس اتحاد الدرّاجات رئيس لجنة المنتخبات، منصور بوعصيبة، لـ«الإمارات اليوم»، استعداد كل الدرّاجين للمشاركة في البطولتين، حيث اعتمد مجلس الإدارة المشاركة فيهما وإعداد اللاعبين بالشكل الأمثل، من أجل تحقيق نتائج إيجابية في المشاركات، وتواصل اللعبة نجاحها الموسم الحالي على مستوى المنتخبات الوطنية.

وحرص رئيس الاتحاد على حضور تدريبات المنتخبات الوطنية في مضمار زايد بالشارقة، والوقوف على آخر أخبار اللاعبين والتدريبات بقيادة المدرب بدر ثاني، وأيضاً مدربة منتخب الإناث سناء مرداسي، وظهر إصرار اللاعبين خلال التدريبات.

وتقام بطولة كأس الاتحاد العربي للمضمار في القاهرة خلال الفترة من الثامن إلى 11 مايو المقبل وهي لمنتخبات الكبار، شباب، إناث، شابات، بينما تقام منافسات دورة الألعاب الخليجية للدرّاجات في الكويت للرجال والسيدات خلال الفترة من 19 إلى 24 مايو.

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