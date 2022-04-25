الامارات | ختام بطولة ناشئة خورفكان الرمضانية لكرة قدم الصالات

شكرا لقرائتكم خبر عن ختام بطولة ناشئة خورفكان الرمضانية لكرة قدم الصالات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت منافسات بطولة ناشئة خورفكان الرمضانية لكرة قدم الصالات 2022، التي أقيمت ضمن فعاليات «رمضانيات ربع قرن».

وتم تكريم الفرق الفائزة وأصحاب الألقاب الفردية في بطولة كرة قدم الصالات، التي شارك فيها 10 فرق بإجمالي 120 لاعباً، حيث فاز خالد مشاري بجائزة أفضل حارس، وحصد محمد الشاعر جائزتي هداف البطولة وأفضل لاعب، فيما فاز أحمد راشد النقبي بجائزة أفضل مدرب، وتكريم فريقي خورفكان والبركان.

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