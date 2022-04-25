الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مشكلات

فوجئ مدربو فرق مراحل سنية في أحد أندية دوري المحترفين برسائل إنهاء خدماتهم بعد نهاية موسمهم، وسفرهم إلى دولهم، وهو ما سبب مشكلات كثيرة للمدربين.

مدرب

قررت إدارة أحد أندية دوري المحترفين عدم الاستعجال في حسم مصير مدرب الفريق، وتأجيل الحديث عن استمراره من عدمه حتى نهاية الموسم، خصوصاً أن هناك انقساماً بين أعضاء الإدارة حول إمكانية الإبقاء على المدرب في الموسم المقبل.

ظهور

قال مدرب منتخب الإمارات الأول لكرة القدم، أروابارينا، إنه لا يحب التحدث أو الظهور كثيراً في وسائل الإعلام، لكن المؤتمرات الصحافية التي يعقدها تعد فرصة لإبراز دوره كمدرب.

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