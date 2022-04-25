شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار لا تفوتك اليوم الأحد 24 أبريل 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار لا تفوتك اليوم الأحد 24 أبريل 2022، هي خدمة يقدمها الخليج 365 لقرائه ومتابعيه الأعزاء وتتضمن أهم الأخبار التي شهدتها الساحة الرياضية على مدار اليوم.

اتحاد الكرة يفتح باب التعاقد مع مدرب أجنبى للمنتخب الأولمبى

فتح مجلس إدارة اتحاد الكرة الباب أمام التعاقد مع مدرب أجنبى لمنتخب مصر الأولمبى خلال المرحلة المقبلة، خلفا لشوقى غريب الذى تم توجيه الشكر قبل شهرين.

يحتفل عشاق النادى الأهلى اليوم، الأحد، فى كافة ربوع الوطن العربى بذكرى تأسيس القلعة الحمراء الـ115، على مدار التاريخ نجح النادى الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه. 115 سنة أهلى.. 15 معلومة تاريخية فى ذكرى تأسيس قلعة الأمجاد

الزمالك يرحب برحيل الجزيرى لإفساح المجال للتعاقد مع مهاجم أفريقى سوبر

رحب مسئولو الزمالك برحيل التونسى سيف الدين الجزيرى بنهاية الموسم الجارى نظرا لعدم قناعة البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفنى للفريق الأبيض بمستواه وعدم الإعتماد عليه الفترة الماضية بشكل ملحوظ .

حازم إمام: لم أكن ضد اختيار إيهاب جلال.. وكنت أفضل الأجنبى

كشف حازم إمام، عضو اتحاد الكرة، أنه لم أنه لم يكن ضد اختيار إيهاب جلال لمنصب المدير الفني لمنتخب مصر بشكل شخصي، موضحا أنه كان يرى أن المدرب الأجنبي أفضل فى هذا التوقيت بعد رحيل البرتغالي كارلوس كيروش.

اتحاد الكرة يرتب مباراة ودية لمنتخب مصر فى يونيو استعدادا لغينيا

بدأ مجلس إدارة اتحاد الكرة الترتيب لمباراة ودية لمنتخب مصر الأول فى شهر يونيو المقبل قبل خوض المباريات الرسمية فى التصفيات المؤهلة لبطولة أمم افريقيا بكوت ديفوار 2023، حيث يفتتح منتخب مصر مشواره فى التصفيات بمواجهة غينيا فى يونيو المقبل.

يرفض مسئولو النادى الأهلي فكرة استقدام حكام أجانب من خارج الدوريات الخمس الكبرى فى أوربا "البيج 5 "، ويصر الأهلي على استقدام حكام أجانب من هذه الدوريات أو البحث عن حلول أخرى لأزمة حكام مباريات الفريق الفترة المقبلة، بعيداً عن فكرة الاستعامة بحكام غير مُصنفين، حيث يرى النادى أن مستواهم غير جيد وقد لا يُحققون العدالة التحكيمية التى يبحث عنها النادى الفترة المقبلة فى الدوري.