شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مباريات تفصل الأهلي عن إنجاز إفريقي جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الأهلي في الصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ18 في تاريخه، ويتأهل لمواجهة وفاق سطيف الجزائري، بعد تغلبه على الرجاء المغربي بنتيجة 3 / 2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليقترب من تحقيق إنجاز إفريقي جديد.

ويفصل الأهلي عن تحقيق النجمة الإفريقية رقم 11 في تاريخه والثالثة على التوالي 3 مباريات فقط هما مباراتي نصف النهائي ضد وفاق سطيف ومن بعدها المباراة النهائية التي ستحدد هوية بطل النسخة الجديدة من دوري الأبطال.

وحال تتويج الأهلي بلقب إفريقيا في نسختها الحالية سيكون حقق اللقب ثلاث مرات متتالية وهو أول فريق في تاريخ القارة السمراء يحقق اللقب 3 مرات متتالية، بعدما سبق وحققها مرتين على التوالي في 3 مناسبات عامي 2005 و2006 ، و2012 و2013 ، و2020 و2021.

وفاز الأهلي على الزمالك في نهائي القرن بنسة 2020 قبل أن يفوز على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي نسخة 2021.