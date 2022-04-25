شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 24 أبريل 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 24 أبريل 2022، هي مجموعة من الأخبار التي دارت على الساحة الرياضية اليوم وكان أبرزها الزمالك يرحب برحيل الجزيرى لإفساح المجال للتعاقد مع مهاجم أفريقى سوبر.

الزمالك يرحب برحيل الجزيرى لإفساح المجال للتعاقد مع مهاجم أفريقى سوبر

رحب مسئولو الزمالك برحيل التونسى سيف الدين الجزيرى بنهاية الموسم الجارى نظرا لعدم قناعة البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفنى للفريق الأبيض بمستواه وعدم الإعتماد عليه الفترة الماضية بشكل ملحوظ . وائل جمعة: إحنا مش بنحب الأهلى علشان بيكسب بس.. وهذا ما قصدته في تصريحاتى أوضح وائل جمعة نجم منتخب مصر والنادى الأهلى السابق، أن النادى الأهلى له مكانة وقيمة كبيرة داخل قلوبنا وإحنا مش بنحب الأهلى علشان بيكسب بس، ولكن قيمته ومكانته.

حازم إمام: لم أكن ضد اختيار إيهاب جلال.. وكنت أفضل الأجنبى

كشف حازم إمام، عضو اتحاد الكرة، أنه لم أنه لم يكن ضد اختيار إيهاب جلال لمنصب المدير الفني لمنتخب مصر بشكل شخصي، موضحا أنه كان يرى أن المدرب الأجنبي أفضل فى هذا التوقيت بعد رحيل البرتغالي كارلوس كيروش. يحتفل عشاق النادى الأهلى اليوم، الأحد، فى كافة ربوع الوطن العربى بذكرى تأسيس القلعة الحمراء الـ115، على مدار التاريخ نجح النادى الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه. 115 سنة أهلى.. 15 معلومة تاريخية فى ذكرى تأسيس قلعة الأمجاد

اتحاد الكرة يفتح باب التعاقد مع مدرب أجنبى للمنتخب الأولمبى

فتح مجلس إدارة اتحاد الكرة الباب أمام التعاقد مع مدرب أجنبى لمنتخب مصر الأولمبى خلال المرحلة المقبلة، خلفا لشوقى غريب الذى تم توجيه الشكر قبل شهرين.

فيريرا يجهز محمد عبد الشافى للعودة فى الجبهة اليسرى أمام المصرى

يُجهز البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق للعودة للمشاركة فى مواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها الخميس المقبل، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

المصرى يفتقد خدمات إلياس الجلاصي فى نصف نهائي الكونفدرالية

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" النادي المصري بمدة إيقاف كل من إلياس الجلاصي وعمرو موسى، لاعبى الفريق البورسعيدي بعد تعرضهما للطرد فى مباراة الفريق الماضية أمام نهضة بركان المغربي، والتى أقيمت باستاد برج العرب بالإسكندرية فى ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وانتهت بفوز المصري بهدفين مقابل هدف.

اتحاد الكرة يرتب مباراة ودية لمنتخب مصر فى يونيو استعدادا لغينيا

بدأ مجلس إدارة اتحاد الكرة الترتيب لمباراة ودية لمنتخب مصر الأول فى شهر يونيو المقبل قبل خوض المباريات الرسمية فى التصفيات المؤهلة لبطولة أمم افريقيا بكوت ديفوار 2023، حيث يفتتح منتخب مصر مشواره فى التصفيات بمواجهة غينيا فى يونيو المقبل.

يرفض مسئولو النادى الأهلي فكرة استقدام حكام أجانب من خارج الدوريات الخمس الكبرى فى أوربا "البيج 5 "، ويصر الأهلي على استقدام حكام أجانب من هذه الدوريات أو البحث عن حلول أخرى لأزمة حكام مباريات الفريق الفترة المقبلة، بعيداً عن فكرة الاستعامة بحكام غير مُصنفين، حيث يرى النادى أن مستواهم غير جيد وقد لا يُحققون العدالة التحكيمية التى يبحث عنها النادى الفترة المقبلة فى الدوري.