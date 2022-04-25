شكرا لقرائتكم خبر عن روان العربى تتوج ببطولة كارول ويمولر لسيدات الإسكواش بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجت البطلة المصرية روان العربي، لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثامنة عالميا لسيدات الاسكواش، ببطولة كارول ويمولر لسيدات الاسكواش التى استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية حتى 24 أبريل الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 51 ألف دولار.

وفازت روان في المباراة النهائية للبطولة على منافستها الماليزية سيفاسنجارى سوبرامانيام بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 6-11, 11-9, 11-6 .

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف الجديد للاعبات خلال شهر أبريل الجاري، وانتزعت البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة وادى دجلة، صدارة التصنيف للمرة الثانية فى مسيرتها الاحترافية، وذلك بعد تتويجها بعدة بطولات فى الموسم الجارى، حيث أنهت سيطرة نور الشرببيني لاعبة سبورتنج على صدارة التصنيف، والتي امتدت لنحو 17 شهراً متتالياً منذ نوفمبر 2020 وحتى مارس الماضي.

وتراجعت نور الشربيني إلى المركز الثاني في التصنيف، بينما حافظت هانيا الحمامي على تواجدها بالمركز الثالث، وفي المركز السابع جاءت سلمى هاني، وتقدمت روان العربي مركزاً لتحتل التصنيف الثامن.