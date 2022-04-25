3 تحديات تنتظر فيريرا مع الزمالك في مواجهة المصري

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القاهرة - سامية سيد - ينتظر فريق الزمالك تحت القيادة الفنية لمدربه جوسفالدو فيريرا مواجهة قوية ومثيرة أمام المصري البورسعيدي في الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري والمقرر لها الخميس المقبل.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 35 نقطة بعدما حقق فوزًا مهمًا على الاتحاد السكندرى بهدفين دون رد، سجلهما أحمد سيد زيزو ومحمد عبد الغنى. ، وحقق الزمالك الفوز في 11 مباراة ، وتعادل فى اثنتين وخسر مثلهما، وسجل لاعبوه 28 هدفا ودخلت مرماه 14 هدفا.

ويتصدر أحمد سيد "زيزو" لاعب فريق الزمالك جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 9 أهداف عقب إقامة مباريتين ضمن الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث التقى الزمالك مع نظيرة الاتحاد السكندرى وواجه طلائع الجيش فريق سيراميكا.

ونرصد 3 تحديات تنتظر الزمالك وفيريرا في مباراة المصري:

صحوة المنافس البورسعيدي

سيكون التحدي الأكبر لكتيبة فيريرا في قيادة الزمالك هي مواجهة المصري البورسعيدي المنتشى بالفوز على الأهلي في الجولة الماضية، وهي دوافع تزيد من إثارة المواجهة المرتقبة.

ونجح المصري بقيادة مدربه معين الشعباني في تلقين الأهلي الهزيمة الأولى في الدوري هذا الموسم، وهي نتيجة من شأنها أن تجعل الفريق البورسعيدي في حالة تأهب لمواجهة الزمالك الخميس المقبل.

عودة الأهلي للمسابقة

ستكون عودة الأهلي للمسابقة المحلية نقطة ضغط كبيرة على الزمالك، حيث يلاقي الأهلي طلائع الجيش في نفس الجولة الأربعاء المقبل، ويضمن فوز الأهلي تقليص الفارق مع الزمالك من أربعة نقاط إلى نقطة وحيدة، مع تبقى مواجهتين مؤجلتين للمارد الأحمر.

فوز الأهلي على الطلائع سيمثل ضغطا كبيرا على فيريرا الذى يأمل في توسيع الفارق وانشغال الأهلي بالبطولة القارية حيث يستهدف أبناء الأهلي التتويج بالأميرة السمراء الثالثة على التوالي.

تجهيز الغائبين عن لقاء الاتحاد

سيكون على فيريرا تجهيز الغائبين عن الفريق في مباراة الاتحاد السكندري، التي حسمها الفارس الأبيض بثنائية دون رد على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وغاب عن الزمالك في لقاء الغد، النجم المغربي أشرف بن شرقي، وذلك للإيقاف مباراتين بعد تلقيه بطاقة حمراء في اللقاء قبل الماضي، كما غاب محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة بسبب الإصابة حيث واصل الثنائي التأهيل في الفترة الحالية، فيما غاب محمد أوناجم لأسباب فنية.