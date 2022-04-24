شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: كيروش لم ينتقد الحضري أو جمعة بعد رحيله.. وطلبت التعاقد مع كولينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حازم إمام عضو اتحاد الكرة عن أن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر، لم ينتقد أو يهاجم عصام الحضري مدرب حراس مرمى الفراعنة أو وائل جمعة مدير المنتخب السابق، كما يتردد.

أضاف نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق في تصريحات لراديو أن سبورت اف إم مع أحمد شوبير: "أكثر من أغضب كيروش هو عدم الالتفاف حول المنتخب في وقت من الأوقات ودائما يرى أن الجماهير تهتم بالأهلي والزمالك أكثر من المنتخب، والتساؤل الدائم عن أسباب استبعاد بعض اللاعبين من القائمة المختارة للمعسكرات.

تابع حازم إمام طالبت التعاقد مع الحكم الدولي السابق كولينا وبوساكا كمحاضرين للحكام خلال الفترة المقبلة لتطوير الحكام المصريين.

كما أكد عضو الجبلاية أن البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني السابق لاتحاد الكرة هو صاحب فكرة تقليص عدد الأندية في الدوري الممتاز في الموسم المقبل وليس كيروش.