شكرا لقرائتكم خبر عن حليمو "سموحة" يجرى جراحة الرباط الصليبى بنجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى محمود حليمو لاعب وسط سموحة، جراحة الصليبى اليوم بنجاح تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز، بعدما أصيب لاعب سموحة أمام الجونة في الدورى المصرى.

وأكد دكتور أحمد عبد العزيز نجاح العملية التى خضع لها اللاعب عصر اليوم، وأنه سيخضع لراحة سلبية لمدة لن تقل عن 8 أسابيع تبدأ بعد مرحلة العلاج الطبيعى، ومن المؤكد غياب اللاعب عن سموحة حتى نهاية الموسم.

ويعد حليمو من الركائز الأساسية التى يعتمد عليها أحمد سامى، المدير الفنى، والذى وصفه بالخسارة الكبيرة للفريق فى ظل المنافسة على المربع الذهبى.

جدير بالذكر أن اللاعب قد تلقى عدة عروض للانتقال لأندية بالدورى الممتاز وأهمها الزمالك، وإن كانت المفاوضات كنت ليست بشكل رسمى ولكنها كانت عن طريق أحد وكلاء اللاعبين.

ويستعد سموحة لمباراة المقاصة والمقرر لها الإثنين المقبل في تمام التاسعة والنصف مساء، على استاد الإسكندرية، ورفض أحمد سامى الراحة بسبب ضيق الوقت.

ويعود رجب نبيل، مدافع الفريق، إلى التشكيل الأساسي عقب الغياب عن موقعة الجونة للإيقاف، وكذلك يعود أحمد سامى لقيادة فريقه من داخل المستطيل الأخضر عقب طرده وإيقافه فى مباراة فيوتشر.