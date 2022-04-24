شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتفوق على نهضة بركان فى تاريخ المواجهات بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل النادي المصري، فى الثانية عشرة منتصف الليل، ضيفاً على نهضة بركان المغربي فى إياب ربع النهائي من النسخة التاسعة عشرة لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتها على الملعب البلدى بمدينة بركان، حيث يكفى الفريق البورسعيدى التعادل بأي نتيجة للتأهل إلى الدور نصف النهائي، بعدما انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين والتى أقيمت ببرج العرب بالإسكندرية، بفوز المصرى بهدفين مقابل هدف.

التقى النادى المصرى مع نظيره نهضة بركان المغربي فى كأس الكونفدرالية الأفريقية خلال 5 مباريات سابقة، فاز المصرى فى مباراتين وخسر مباراة، وحسم التعادل مواجهتين.

وسجل لاعبو النادي المصرى 5 أهداف فى شباك نهضة بركان، فيما أحرز لاعبو الفريق المغربى 4 أهداف فى شباك المصرى.

دور المجموعات نسخة 2018

التقى النادي المصري بنهضة بركان لأول مرة، وذلك في دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية، وانتهت المباراة الأولى بالتعادل بدون أهداف، بينما حقق المصري الفوز في المباراة الثانية بهدف نظيف سجله إسلام عيسى، وتأهل المصري في نهاية دور المجموعات في المركز الثاني برصيد 12 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن نهضة بركان الذي كان قد تصدر المجموعة.

ربع نهائى نسخة 2020

تجددت المواجهات بين الفريقين في ربع نهائي كأس الكونفدرالية نسخة 2020، وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل بهدفين لكل فريق بينما حقق نهضة بركان الفوز في مباراة الإياب على ملعبه بهدف نظيف ليتأهل إلى دور نصف النهائي، وتوج نهضة بركان بطلا لتلك النسخة بعد الفوز على بيراميدز في المباراة النهائية بهدف دون مقابل.

ذهاب ربع نهائي النسخة الحالية

فاز المصري بصعوبة بالغة بنتيجة 2/1، في لقاء استكمله الفريق البورسعيدي بـ 9 لاعبين بعد تعرض لاعبين للطرد خلال المباراة.