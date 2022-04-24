الامارات | بيراميدز يودع كأس الاتحاد الإفريقي في آخر مباراة لمدرب منتخب مصر جلال

شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يودع كأس الاتحاد الإفريقي في آخر مباراة لمدرب منتخب مصر جلال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ودع بيراميدز المصري بطولة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعد خسارته 2-صفر أمام مضيفه مازيمبي في إياب دور الثمانية اليوم الأحد في آخر مباراة للمدرب إيهاب جلال قبل توليه تدريب منتخب مصر.

وعوض كريستيان كوفي إهدار ركلة جزاء بعد ربع ساعة عندما افتتح التسجيل في الدقيقة 33.

وأضاف جيفتي كيتامبالا الهدف الثاني قبل دقيقة واحدة من الاستراحة.

وهذه هي آخر مباراة للمدرب جلال الذي سينتقل لتدريب المنتخب المصري خلفا للبرتغال كارلوس كيروش.

وكان جلال اتفق مع الاتحاد المصري على تأجيل توليه المسؤولية إلى حين الانتهاء من مواجهتهي مازيمبي.

وبعد التعادل بدون أهداف في القاهرة الأسبوع الماضي، نجا الفريق المصري من ركلة جزاء بعد ربع ساعة عندما سدد كوفي في العارضة.

وعوض كوفي ذلك ومنح التقدم لمازيمبي بعد خطأ من المدافع أحمد سامي بعد تمريرة من زميله كاباسو تشونجو.

وعزز كيتامبالا من تفوق الفريق الكونجولي من مدى قريب قبل دقيقة واحدة من الاستراحة من تمريرة عرضية من فيليبس كينزومبي.

وشن إيهاب جلال المدير الفني لفريق بيراميدز المصري، هجوما عنيفا على طاقم التحكيم الذي أدار مباراة ناديه مع مضيفه مازيمبي الكونغولي الديمقراطية.

وقال جلال في مؤتمر صحفي عقب المباراة "حكم المباراة ساعد مازيمبي في تحقيق الفوز بسبب قراراته العكسية والتغاضي عن العديد من القرارات والإنذارات، وفي المقابل كان يشهر البطاقات بصورة كبيرة في وجه لاعبي بيراميدز والجهاز الفني، وجميع قراراته كانت لصالح المنافس".

وأضاف جلال أن لاعبي مازيمبي لم يتحلوا بالروح الرياضية في كل أوقات المباراة، وتعرض أكثر من لاعب من الفريق للضرب والإصابة دون تدخل من الحكم".

وأوضح مدرب بيراميدز "من لعب كرة القدم يعلم جيدا كيف يكون الحكم موجها لصالح فريق بعينه، وكل أفريقيا تعلم ما هو الوضع السيء الذي تعيشه جميع الفرق في ملعب مازيمبي من ضغط على الحكام وضغط جماهيري وملعب سيء وأجواء لا يمكن فيها لعب كرة القدم التي نعرفها".

وأشار جلال إلى أن بيراميدز كان بعيدا تماما عن مستواه في الشوط الأول،ولكنه عاد وسيطر على مجريات اللعب، وأضاع العديد من الفرص التي كانت كفيلة بالتسجيل.

وتابع "في النهاية الحكم ساعد المنافس على الفوز والتأهل".

واختتم جلال تصريحاته قائلا "الوضع سيء في لوبومباشي ويتعين على الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) أن يتدخل لإنهاء ما يعانيه المنافسون في هذا الملعب".

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