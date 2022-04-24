شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى مكتمل الصفوف قبل مواجهة الطلائع بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكتمل صفوف الأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدوري، حيث استعاد الفريق الأحمر جهود كل لاعبيه المصابين.

وكان على معلول آخر لاعبي الأهلي المصابين والعائدين إلى المشاركة في المباريات بعدما شارك أساسيًا في مباراة الرجاء المغربي بإياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسبق علي معلول في العودة من الإصابة وتدعيم صفوف الأهلي كل من صلاح محسن ومحمد هاني وبيرسي تاو وأيمن أشرف ومحمد عبد المنعم وأحمد نبيل كوكا، لتكتمل صفوف الفريق الأحمر قبل العودة لمنافسات بطولة الدوري.

ويبقى بدر بانون هو اللاعب الوحيد بصفوف الأهلي الذي لم يتعاف من الإصابة ولكنه يؤدي الفترة الأخيرة في رحلة تعافي من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية ومن ثم المشاركة في المباريات الرسمية.

فيما يستمر غياب الثنائي أكرم توفيق وعمار حمدي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي والتواجد في قطر لإجراء عملية التأهيل في مركز اسباير المتخصص في اصابات الملاعب.