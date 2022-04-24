شكرا لقرائتكم خبر عن الأرقام ترجح كفة الإسماعيلى فى مواجهة إنبى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي منافسه إنبي مساء الثلاثاء المقبل على ملعبه بالإسماعيلية فى الجولة الـ 16 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويتطلع الدراويش لمواصلة صحوته الأخيرة تمهيدًا للعودة إلى مكانته الطبيعية بجدول المسابقة المحلية، بعدما حقق فوزين متتاليين على الاتحاد السكندري وإيسترن كومباني.

ورصد الموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي مشوار الفريقين منذ صعود النادي البترولي إلى الدوري العام موسم ٢٠٠٢ / ٢٠٠٣ وذلك على النحو التالي ..

لعب الإسماعيلى 32 مباراة، فاز 10 تعادل 13 خسر 9، له 35 هدفًا عليه 38 هدفًا، كلين شيت 6 مباريات.

ملعب الإسماعيلى فاز 8 تعادل 6 خسر 2 له 25 هدفًا عليه 18 هدفًا كلين شيت 3 مباريات

ملعب إنبى فاز 2 تعادل 7 خسر 7 له 10 أهداف عليه 20 هدفًا كلين شيت 3 مباريات.

أهداف الإسماعيلى جاءت عن طريق 21 لاعبًا .. أحمد سمير فرج 4 أهداف، ومحمد محسن أبو جريشة وعبد الله السعيد 3 أهداف لكلا منهما، ومحمد صلاح أبو جريشة ومصطفى كريم وحسنى عبد ربه ومروان محسن ومحمد فتحى وكريستوفر مندوجا وشكري نجيب هدفين لكلا منهم، سيد معوض وأحمد فتحى وسولمون ومعتصم سالم ومحمد حمص ومحمد فضل وعبد الله الشحات ومحمود متولى وريتشارد بافور وعماد حمدى ومحمد الشامى هدفًا لكل منهم.