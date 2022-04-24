شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: لم أكن ضد اختيار إيهاب جلال.. وكنت أفضل الأجنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حازم إمام، عضو اتحاد الكرة، أنه لم أنه لم يكن ضد اختيار إيهاب جلال لمنصب المدير الفني لمنتخب مصر بشكل شخصي، موضحا أنه كان يرى أن المدرب الأجنبي أفضل فى هذا التوقيت بعد رحيل البرتغالي كارلوس كيروش.

وقال نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق فى تصريحات لراديو أن سبورت اف إم مع أحمد شوبير، "المدرب الأجنبي أفضل من المصرى فى تلك الفترة لأنه يتحمل الضغوط بعكس المدرب المصرى، وهو ما كان يفعله كيروش الذى استبعد بعض الأسماء الكبيرة فى الأهلي والزمالك".

وأضاف عضو اتحاد الكرة، أن كيروش لو استمر مع المنتخب مصر كان سيطور أكثر فى الكرة المصرية، خاصة أنه تواجد فى فترة صعبة مليئة بالارتباطات الدولية.

وأشار حازم إمام إلى أن كيروش كان يرى أن هناك اهتماما جماهيريا بالأهلي والزمالك فقط، عكس المنتخب.