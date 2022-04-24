شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى يخطف الأضواء فى ليلة الصعود لنصف نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف محمد الشناوى، حارس الأهلى، الأضواء فى ليلة الصعود إلى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعد التعادل الإيجابي أمام الرجاء المغربي على ملعبه بهدف لكل فريق، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس بالمغرب، وسط إشادات واسعة من جماهير القلعة الحمراء .

واستطاع الشناوى بكل قوته أن يتقمص دور القيادة بصفته قائد الفريق وهو المسؤول عن توجيه زملائه داخل المستطيل الأخضر، خاصة مع الضغط العصبي الذى واجه لاعبى الفريق الأحمر فى ظل امتلاء استاد محمد الخامس بجماهير الرجاء.

وأعلنت الصفحة الرسمية للأهلي عبر فيس بوك فوز الثنائي محمد الشناوي وحمدي فتحي، لاعبا الفريق الأحمر، بجائزة رجل مباراة فريقهما ضد الرجاء المغربي في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا مناصفة بينهما.

وحرص محمد الشناوي، قائد الأهلي على تهنئة زملائه اللاعبين والجهاز الفني وجماهير النادي بالتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الأهلي بنتيجة 3/ 2 على الرجاء المغربي في مجموع مباراتي الذهاب والاياب لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه الأهلي نظيره وفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تغلب الأخير على الترجي التونسي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

كما حرص محمد الشناوي، قائد الأهلي، على تهنئة زملائه اللاعبين والجهاز الفني وجماهير النادي بالتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على الرجاء المغربي بنتيجة 3-2 في مجموع لقاءي الذهاب والعودة.

وشدد الشناوي على أنه وزملاءه يعرفون جيدًا قيمة هذا الصعود، لذلك الجميع سوف يفرح اليوم وبداية من الغد سيبدأ الجميع بالنظر للأمام، سواء في المنافسة المحلية أو الإفريقية التي يواجهها الفريق في الفترة المقبلة.

وتحدث الشناوي عن مباراة الرجاء، مشيرًا إلى أن تركيز اللاعبين ومعدنهم الحقيقي يظهر في المناسبات الكبرى وهو ما ظهر خلال اللقاء، وأكد أن المشوار لا يزال صعبًا في طريق الأهلي نحو المنافسة على اللقب ويحتاج إلى مزيد من التركيز.

واختص الشناوي جماهير الأهلي الوفية بالتهنئة وقال: «اليوم قدمنا أداءً رجوليًّا ونتيجة مرضية للجماهير التي دعمتنا في لقاء الذهاب ولم تكن النتيجة مرضية بالنسبة إليهم».

وأضاف حارس الفريق: «كل لاعبي الأهلي اعتادوا مثل هذه الأجواء ويمتلكون خبرات كبيرة، خصوصا العناصر الدولية بالفريق، وهذه الخبرات تنتقل لكل عناصر الفريق واللاعبين الشباب».

وشدد الشناوي على أن كل لاعبي الأهلي كانوا يدركون أهمية اللقاء واحترموا فريق الرجاء وإمكاناته وأجواء المباراة، ولذلك ظهرت شخصية اللاعبين والفريق في حالة مميزة واستحقوا التأهل.