المصري يتسلح بـ6 انتصارات فى الكونفدرالية قبل مواجهة نهضة بركان

القاهرة - سامية سيد - فى الثانية عشرة منتصف الليل يحل النادى المصري ضيفاً على نهضة بركان المغربي فى إياب ربع النهائي من النسخة التاسعة عشرة لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتها على الملعب البلدى بمدينة بركان، ويكفى الفريق البورسعيدي التعادل بأى نتيجة للتأهل للدور نصف النهائي، بعدما انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين والتي أقيمت ببرج العرب بالإسكندرية بفوز المصرى بهدفين مقابل هدف.

وخاض المصرى 11 مباراة فى كأس الكونفدرالية بالنسخة الحالية، فاز فى 6 مباريات، وتعادل فى مباراتين، وخسر فى 3 مباريات، وجاء مشوار المصرى فى البطولة كالتالى:

الدور التمهيدى الأول

المصرى وسلطات الموارد الأوغندى