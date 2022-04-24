شكرا لقرائتكم خبر عن التايكوندو يشارك فى بطولتى أفريقيا والجائزة الكبرى بروما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب التايكوندو للمشاركة فى عدة بطولات عقب عيد الفطر مباشرة، حيث يشارك في بطولة أفريقيا، والجائزة الكبرى بروما، والتضامن الإسلامى، وكذلك بطولة البحر المتوسط، وأوروبا للباراتايكوندو.

تبدأ بطولات التايكوندو فى شهر مايو عندما يشارك منتخب الباراتايكوندو فى بطولة أوروبا التي تقام فى مانشستر، ثم بطولة الجائزة الكبرى بروما، خلال يونيو المقبل، ويليها المشاركة بدورة البحر المتوسط بالجزائر، ثم البطولة الأفريقية فى يوليو، ويليها بطولة التضامن الإسلامى فى شهر أغسطس.

يذكر أن التايكوندو شارك في بطولة العالم للبومزا التي أقيمت بكوريا الجنوبية ، وحقق خلالها منتخب الكاديت بنين الميدالية البرونزية

و يدخل منتخب التايكوندو معسكر فى المركز الأولمبى، يستمر حتى عيد الفطر، ثم يستأنف المعسكر بعد العيد ، استعدادا للبطولات المقبلة .