شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يهاجم حكام مواجهة مازيمبي.. ويؤكد: ساعدوهم فى التأهل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق بيراميدز، هجوما عنيفا على طاقم التحكيم الذى أدار مباراة مازيمبي باستاد مازيمبي فى مدينة لوبومباشي والتى انتهت بفوز أصحاب الأرض والجمهور بهدفين دون مقابل.

وقال إيهاب جلال فى المؤتمر الصحفي، "حكم اللقاء ومساعدوه ساعدوا مازيمبى فى تحقيق الفوز بسبب قراراتهم العكسية والتغاضى عن العديد من القرارات والإنذارات، وفى المقابل كان يشهر البطاقات بصورة مستمرة فى وجه لاعبي بيراميدز والجهاز الفني، وجميع قراراته كانت لصالح المنافس".

وأشار جلال إلى أن لاعبى مازيمبي لم يتحلوا بالروح الرياضية فى كل أوقات المباراة، وتعرض أكثر من لاعب من الفريق للضرب والإصابة دون تدخل من الحكم، ومن لعب كرة القدم يعلم جيدا كيف يكون الحكم موجها لصالح فريق بعينه وقراراته جميعا كانت موجهة لصالحه، وكل أفريقيا تعلم ما هو الوضع السيء الذي تعيشه جميع الفرق في ملعب مازيمبي من ضغط على الحكام وضغط جماهيري وملعب سيء وأجواء لا يمكن فيها لعب كرة القدم التي نعرفها.

وشدد إيهاب جلال على أن بيراميدز كان الشوط الأول بعيدا تماما ولكنه عاد وسيطر على مجريات اللعب وأضاع العديد من الفرص التي كانت كفيلة بالتسجيل، وفى النهاية الحكم ساعد المنافس على الفوز والتأهل، مشيرا إلى أن الوضع سيئ فى لوبومباشي، وعلى الكاف أن يتدخل لإنهاء ما يعانيه المنافسون فى هذا الملعب.