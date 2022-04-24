شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير مازيمبي تقتحم ملعب مباراة بيراميدز بعد نهاية اللقاء.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحمت جماهير نادي مازيمبي الكونغولي ملعب مباراة بيراميدز، عقب انتهاء المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

واعتدت جماهير مازيمبي على لاعبي بيراميدز عقب انتهاء المباراة التى جمعت الفريقين اليوم، وحسمها الفريق الكونغولي بثنائية دون رد، رغم محاولات السماوي في تعديل النتيجة خلال الشوط الثاني حيث أهدر الفريق الكثير من الفرص.

وشهدت المباراة قبل نهايتها اعتداء جماهير مازيمبي على لاعبي بيراميدز بالزجاجات ليضطر اللاعبين لتبادل الزجاجات مع الجماهير وسط صمت تام من طاقم التحكيم ومسؤولي كاف، كما غاب الأمن عن المشهد تماما في لقطة غريبة للغاية.