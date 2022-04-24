بيراميدز: جماهير مازيمبي اقتحمت الملعب وحاولت الاعتداء على اللاعبين (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

اقتحمت جماهير نادي تي بي مازيمبي الكونغولي، ملعب مباراة بيراميدز، عقب انتهاء المواجهة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وشهدت المباراة قبل نهايتها اعتداء جماهير مازيمبي على لاعبي بيراميدز بالزجاجات ليضطر اللاعبين لتبادل الزجاجات مع الجماهير وسط صمت تام من طاقم التحكيم ومسؤولي كاف، كما غاب الأمن عن المشهد تماما في لقطة غريبة للغاية.

واعتدت جماهير مازيمبي، على لاعبي بيراميدز عقب انتهاء المباراة التي جمعت الفريقين، وحسمها الفريق الكونغولي لصالحه بثنائية دون رد، رغم محاولات السماوي في تعديل النتيجة خلال الشوط الثاني حيث أهدر الفريق الكثير من الفرص.

وودع بيراميدز، منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية، بالخسارة أمام مضيفه نادي تي بي مازيمبي الكونغولي بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات إياب دور ربع النهائي.

وبتلك النتيجة، يتأهل مازيمبي إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، بينما يودع بيراميدز وصيف النسخة قبل الماضية البطولة من الدور ربع النهائي.