حازم إمام: طالبت بالتعاقد مع كولينا.. وأقترح إقامة دوري من دور واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أكد حازم إمام عضو اتحاد الكرة، أن الهجوم على الحكام المصريين لن ينتهي، مشيرًا إلى أنه من حق الأندية طلب حكام أجانب إذا أرادوا.

وأوضح إمام في تصريحات إذاعية لأون سبورت اف ام، أن تقنية الـVAR قللت كثيرًا من الأخطاء التحكيمية.

وأكمل: "البعض هاجم الـvar في بدايته لأنه يقلل المتعة، ما المتعة أن أتعرض للظلم؟"

وأضاف: "طلبت من عصام عبدالفتاح، التعاقد مع كولينا وبوساكا في مصر، لمحاضرة الحكام المصريين، حتى لو يتقاضى أجرا كبيرا".

وعن انتظام مسابقة الدوري، قال حازم إمام: "الاختبار الحقيقي للرابطة إن مواعيد المباريات لا تتغير، وإن الموسم القادم يتعمل دوري لا يتعدل مواعيده".

واقترح عضو اتحاد الكرة إقامة دوري من دور واحد، لكي تنتظم مواعيد الدوري في مصر، وتبدأ وتنتهي في موعدها الطبيعي.

وقال إمام: "الأندية دائما تشتكي أننا نعاني من الضغط ونبدأ في وقت متأخر، هناك فكرة جيدة أن نقيم دوري من دور واحد 17 مباراة، أول 8 فرق تلعب مع بعض دوري آخر من دور واحد، و10 فرق في مؤخرة الترتيب تلعب دوري، وبالتالي سنقلل عدد المباريات".

وأكمل: "من الممكن أن نجد فريقا جديدا يفوز بالدوري، أرى أننا نخوض تلك الفكرة لسنة واحدة، لينتظم الجدول"