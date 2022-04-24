إيهاب جلال يفتح النار بعد وداع بيراميدز الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعرب إيهاب جلال، المدير الفني لبيراميدز، عن عدم رضاه من الأداء التحكيمي للمباراة التي جمعت الفريق أمام مازيمبي الكونغولي، موجها التهنئة بشكل ساخر إلى الحكم البوتساوني جوشوا بوندو.

وودع بيراميدز بطولة الكونفدرالية بعد خسارته بثنائية نظيفة في ملعب مازيمبي، عقب التعادل ذهابا في القاهرة بشكل سلبي.

وقال إيهاب جلال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "أود أن أبارك للاعبي مازيمبي وأبارك لحكم اللقاء أيضا، الحكم كان أدائه سيئا للغاية".

وأضاف: "اعترضت بالأمس على تعيين هذا الحكم لإدارة المباراة، ولكن هذه هي أفريقيا".

وتابع المدير الفني القادم لمنتخب مصر: "مع المنتخب الوطني لن نلعب على مثل هذه الأرضية (إستاد مازيمبي) أو مع مثل هذا النوع من الحكام".

وواصل: "قدمنا أداء سيئا في الشوط الأول، لكن في الشوط الثاني سنحت لنا من 3 إل 4 فرص محققة للتسجيل، لدينا فريق جيد".

وأتم المدير الفني لبيراميدز قائلا: "نحن نعلم كل شيء، أنتم تعلمون كل شيء، أفريقيا كلها تعرف كل شيء عن مازيمبي".

وضرب مازيمبي موعدا في الدور قبل النهائي للبطولة مع الفائز من مواجهة المصري البورسعيدي ونهضة بركان المغربي، ويسعى الفريق الكونغولي لاستعادة اللقب القاري الغائب عنه منذ 5 أعوام، حيث سبق له التتويج بالكونفيدرالية عامي 2016 و2017.

يذكر أن إيهاب جلال يستعد لتولي تدريب منتخب مصر خلفا لكارلوس كيروش، حيث سيقود المدرب المصري "ألفراعنة" في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.