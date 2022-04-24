حازم إمام: فينجادا صاحب اقتراح تقليل أندية الدوري.. وهذا ما شكا منه كيروش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أكد حازم إمام عضو اتحاد الكرة، أن نيلو فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة السابق، هو من اقترح تقليل عدد أندية الدوري الممتاز.

وأوضح إمام في تصريحات إذاعية لأون سبورتس اف ام، أن فينجادا قدم تصورا أيضا لدوريات الناشئين وبطولات 2006 ، و2008.

وأشار عضو اتحاد الكرة، أن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر، لم يطلب تقليل عدد أندية الدوري، وإنما تحدث بشكل عام عن نظام البطولة وشكا من أن بعض الفرق تلعب كل 3 أيام، وفرق أخرى تخوض مباريات كل فترة طويلة، موضحا أنه كان يريد أن يسير الدوري بوتيرة واحدة وتخوض الفرق مباريات دوريا دون توقف.

ونفى حازم إمام أن يكون كيروش طلب تقليص عدد المحترفين الأجانب في الدوري.

وتحدث عن مستقبل المنتخب بعد التعاقد مع إيهاب جلال: "بالتأكيد نسعى للتتويج بأمم أفريقيا والتأهل لكأس العالم، إننا منصعدش كأس الأمم في مجموعة تضم عينيا وإثيوبيا ومالاوي ستكون كارثة".

وتولى إيهاب جلال مهمة الإدارة الفنية لمنتخب مصر، خلفا لكارلوس كيروش، الذي رحل بعد فشله في التأهل لكأس العالم قطر 2022، وخسارة نهائي كأس الأمم الأفريقي الكاميرون يناير الماضي.