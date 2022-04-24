تقارير: أحمد حجازي يستعد للعودة في الكلاسيكو

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

يصل الدولي المصري أحمد حجازي، مدافع فريق اتحاد جدة السعودي، إلى مدينة جدة مساء اليوم الأحد، بعدما أنهى فترة علاجه مؤخرا ودخل بعده في برنامج تأهيلي بالقاهرة استعدادا للعودة للملاعب.

وغاب حجازي عن الملاعب منذ فبراير الماضي، إثر إصابته بتمزق في وتر العضلة الضامة خلال مباراة منتخب مصر ونظيره المغربي، في دور الثمانية ببطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة بالكاميرون، وهو ما استدعى سفره إلى ألمانيا للعلاج. وسيستكمل حجازي ما تبقى له من البرنامج التأهيلي، تحت إشراف الجهاز الطبي لاتحاد جدة.

وذكرت صحيفة (الوطن) السعودية اليوم ان حجازي سيغيب عن مباراة فريقه أمام الفتح، المقررة في 6 مايو المقبل، لحساب الجولة الـ26 لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين)، على أن يكون متاحًا للمشاركة في الكلاسيكو الذي يجمع الاتحاد والهلال، في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين.

يذكر أن اتحاد جدة يتربع على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 60 نقطة، متفوقا بفارق 11 نقطة على أقرب ملاحقيه الهلال، الذي مازال يمتلك مباراتين مؤجلتين.