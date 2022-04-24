صلاع يصنع وليفربول يتمسك بتحدي السيتي على القمة بإسقاط إيفرتون بالديربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

واصل فريق ليفربول مطاردة منافسه مانشستر سيتي على قمة بريميرليج بإسقاط الغريم إيفرتون بهدفين دون رد في لقاء أقيم على ملعب "الآنفيلد" ضمن حسابات الأسبوع الـ34 بديربي الميرسيسايد.

ليفربول تقدم في الدقيقة (62) عن طريق روبيرتسون بعد عرضية رائعة من محمد صلاح، وعزز ديفوك أوريجي النتيجة لليفر في الدقيقة (85).

وحافظ ليفربول على فارق النقطة مع مانشستر سيتي المتصدر، في المقابل تراجع إيفرتون للمركز الثامن عشر برصيد 29 نقطة ليصبح "التوفيز" في منطقة الخطر بعد فوز بيرنلي على وولفرهامبتون بنتيجة (1-0) عصر اليوم.

تشكيل ليفربول: أليسون بيكر - ترينت ألكسندر أرنولد - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - أندرو روبيرتسون - فابينيو - تياجو ألكانتارا - نابي كيتا - محمد صلاح - ديوجو جوتا - ساديو ماني.

تشكيل إيفرتون: جوردان بيكفورد - شيموس كولمان - فيتالي ميكولينكو - آلان - ميسون هولجيت - مايكل كين - أنتوني جوردون - ديماراي جراي - أليكس إيوبي - عبدالله دوكوري - ريشارليسون.

تفاصيل المباراة

ليفربول عجز في الدقائق الـ20 الأولى عن تهديد مرمى إيفرتون وسط تفوق للفريق الأزرق من حيث الاستحواذ على الكرة واللجوء للهجمات المرتدة.

أولى تهديدات ليفربول كانت في الدقيقة 21 عن طريق ساديو ماني بتسديدة من خارج منطقة الجزاء لكن تمر الكرة أعلى المرمى بقليل.

الدقيقة 24 سقط جوردون لاعب إيفرتون داخل منطقة الجزاء وسط مطالب من لاعبي فريقه باحتساب ضربة جزاء لكن حكم المباراة يرفع البطاقة الصفراء في وجه جوردون بداعي التحايل.

وحاول جوتا في الدقيقة 30 أن يصل لمرمى إيفرتون بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من روبيرتسون لكن لا جديد لتظل النتيجة سلبية.

فرصة خطيرة كانت لصالح إيفرتون في الدقيقة 34 عن طريق عبد الله دوكوري بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد هجمة مرتدة سريعة لكن تمر الكرة بجوار القائم.

كرة مشتركة بين صلاح وكيتا تصل عند "مو" داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 43، لكن تمر الكرة بعيدة عن مرمى بيكفورد ليظل إيفرتون في أمان من حيث النتيجة.

الدقائق الأخيرة من زمن أحداث الشوط الأول شهدت مشادة بين لاعبي الفريقين بسبب سقوط البرازيلي ريتارليسون المتكرر الأمر الذي جعل لاعبي ليفربول يرفضوا خروج الكرة وسط احتجاج من لاعبي إيفرتون.

وحاول نابي كيتا في الدقيقة 47 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء حل شفرة دفاع إيفرتون لكن تمر الكرة بعيدة عن المرمى دون خطورة.

فابينيو حاول هو الآخر في الدقيقة 55 بتسديدة بعيدة من خارج منطقة الجزاء إلا أن دفاع إيفرتون يغلق جميع المساحات نحو المرمى.

وفي نفس الدقيقة أتيحت فرصة خطيرة للمشاكس الشاب جوردون ليسدد من داخل منطقة الجزاء لكن تمر الكرة بجوار القائم.

في الدقيقة 62، استطاع أخيرًا ليفربول من فك شفرة دفاع إيفرتون بعد عرضية من النجم المصري محمد صلاح داخل منطقة الجزاء تصل الكرة على رأس روبيرتسون ليحول الكرة في شباك بيكفورد لتصبح النتيجة (1-0).

فرصة هدف ثاني لصالح ليفربول أهدرها محمد صلاح بعد حصوله على كرة من أمام مرمى إيفرتون تمر الكرة أعلى المرمى في الدقيقة 66.

تسديدة صاروخية من لاعب إيفرتون جراي في الدقيقة 71 خارج منطقة الجزاء كادت أن تشعل المباراة لكن تمر الكرة بجوار القائم.

وكاد تياجو ألكانتارا أن يسجل هدفًا لصالح ليفربول في الدقيقة 83 بعد تمريرة من صلاح لكن بيكفورد يتألق ويبعد الكرة لركنية.

هدف التأمين جاء عن طريق أوريجي في الدقيقة 85 من كرة رأسية بعد تصويبة مقصية من لويس دياز لتصبح النتيجة (2-0).