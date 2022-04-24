الامارات | ابن مارادونا: ميسي أفضل إنسان لعب الكرة.. أبي لم يكن إنسانًا !

شكرا لقرائتكم خبر عن ابن مارادونا: ميسي أفضل إنسان لعب الكرة.. أبي لم يكن إنسانًا ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال نجل الأسطورة الأرجنتينية الراحل، دييغو مارادونا، أن والده هو أعظم من لمس كرة القدم على الإطلاق، ولا تجوز مقارنته بأي لاعب، حتى وإن كان ليونيل ميسي.

وقال دييغو مارادونا جونيور في تصريحات لراديو "ديل بلاتا": أكن لميسي الكثير من الاحترام والتقدير، إنه الأفضل في هذه الفترة من التاريخ، وليس الأفضل على الإطلاق.

وتابع: أعتقد أن لا أحد سيصل للمستوى الذي وصل له أبي.

لكن هذا لا يعني أن نجل مارادونا ليس معجبًا بليو، إذ صرّح: كنت سعيدًا حينما أحرز لقب كوبا أميركا، لقد أخرس العديد من الألسنة، الأمر كان صعبًا أن تمتلك ميسي في فريقك لعدة سنوات ولا يمكنك الاستمتاع به.

وتابع، حسب "العربية.نت" "ميسي هو أفضل إنسان لعب كرة القدم، لكن أبي لم يكن إنسانًا".

وولد دييغو مارادونا جونيور في نابولي عام 1986، بعد علاقة غرامية جمعت والده دييغو بكريستينا سينغارا، ولم يعترف به مارادونا عند ولادته لذلك أخذ اسم عائلة والدته.

وأقر مارادونا بأنه طفله عام 2007، وتحدث نجله عن علاقته بأبيه الراحل قائلًا: لقد طلب مني أن أسامحه مرات عديدة، ما حدث كان من الماضي، أخبرته أن نستمتع سويًا بالحاضر وأنني أريد أن أبقى معه.

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