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بث مباشر بدون تقطيع.. ليفربول × إيفرتون (صلاح أساسيا)

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الشارقة - اميمة ياسر - يستضيف ، نظيره إيفرتون، في الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد، في ديربي الميرسيسايد، على ملعب آنفيلد، في الجولة 34 من عمر مسابقة .

ويدخل ليفربول اللقاء منتشيا بفوزه على مانشستر يونايتد 4-0، في الجولة الماضية.

ويحتل السيتي المركز الأول بـ بـ77 نقطة، متفوقا على ليفربول الوصيف بفارق نقطة وحيدة.

تشكيل ليفربول

يبدأ يورجن كلوب، المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: كايتا، تياجو ألكانتارا، فابينيو.

خط الهجوم: صلاح، ساديو ماني، جوتا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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