بث مباشر بدون تقطيع.. ليفربول × إيفرتون (صلاح أساسيا)

الشارقة - اميمة ياسر - يستضيف ليفربول، نظيره إيفرتون، في الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد، في ديربي الميرسيسايد، على ملعب آنفيلد، في الجولة 34 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويدخل ليفربول اللقاء منتشيا بفوزه على مانشستر يونايتد 4-0، في الجولة الماضية.

ويحتل السيتي المركز الأول بـ بـ77 نقطة، متفوقا على ليفربول الوصيف بفارق نقطة وحيدة.

تشكيل ليفربول

يبدأ يورجن كلوب، المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: كايتا، تياجو ألكانتارا، فابينيو.

خط الهجوم: صلاح، ساديو ماني، جوتا.

بث مباشر: