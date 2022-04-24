شكرا لقرائتكم خبر عن رضا شحاتة ليس أولهم.. عودة وبسيونى وكارتيرون ضحايا رياح التغيير فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفوز ليس مقياسا لبقاء المدرب من عدمه، وهو ما شهده نادى الجونة الذى وجه الشكر إلى رضا شحاتة المدير الفنى للفريق، رغم فوزه فى المباراة الأخيرة أمام سموحة فى بطولة الدورى، وذلك من خلال موقع التواصل الاجتماعى تويتر.

ولا يٌعد رضا شحاتة أول الراحلين عن تدريب الأندية، فقد سبقه الكثير خلال الموسم، ففى الإسماعيلى رحل مدربان هما طلعت يوسف الذى رحل عن تدريب الفريق من جانب مجلس الإدارة، ثم تولى الأرجنتينى براون، ورحل أيضا لسوء النتائج ، وفى الزمالك تم إقالة كارتيرون لسوء النتائج أيضا مع الفارس الأبيض.

وفى طلائع الجيش تم توجيه الشكر لعبد الحميد بسيونى بعد التتويج ببطولة السوبر المحلى، وفيما يخص فاركو فتم تغيير مجدى عبد العاطى المدير الفنى وإسناد المهمة إلى مدرب آخر.

وينضم إلى قائمة الراحلين محمد عودة، الذى ترك تدريب غزل المحلة دون سابق إنذار، ليتولى تدريب المقاولون العرب، ورحل تامر مصطفى عن مصر المقاصة، بعدما تقدم باستقالته بعد هزيمة الفريق أمام المحلة.