شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات قوية لحراس الزمالك.. وفيريرا يمنح المدافعين تعليمات خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى الثلاثى محمد أبو جبل ومحمد عواد والسيد عطية حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريبات فنية قوية، تحت إشراف أيمن طاهر مدرب الحراس خلال المران الذي أقيم اليوم، الأحد، بملعب عبد اللطيف أبورجيلة، وخاض الثلاثي تدريبات على "سرعة رد الفعل" من خلال التسديد من كافة الاتجاهات ومن مسافات مختلفة، وأدى الحارس السيد عطية فقرة تدريبات تأهيلية إضافية، حيث خاض تدريبات الجري حول الملعب من أجل رفع المعدل البدني له.

كما ألقى البرتغالي جوسفالدوا فيريرا، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية على اللاعبين بملعب عبد اللطيف أبورجيلة خلال المران، ومنح المدير الفني بعض التعليمات للاعبين، كما قام بتصحيح بعض الأخطاء التي ارتكبها اللاعبين خلال مران اليوم.

فيما منح الجهاز الفني للفريق، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، تعليمات خاصة للثلاثي محمود حمدي "الونش" ومحمد عبد الغني وأحمد فتوح خلال مران اليوم، وشرح المدير الفني بعض التعليمات الفنية والخططية للاعبين الخاصة بمراكزهم الدفاعية.

بينما خصص البرتغالي جيسفالدوا فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجا تأهيليا وبدنيا للاعبين خلال مران اليوم الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وركز الجهاز الفني على رفع الحمل البدني للاعبين خلال الوحدة التدريبية التي قادها أندرية فيليب سوزا مدرب الأحمال وباقي أعضاء الجهاز المعاون ، وخضع لاعبو الزمالك لتدريبات بدنية قوية بكرة وبدون كرة بجانب استخدام الحواجز وبعض الأدوات الخاصة.

أما بالنسبة للفقرة الفنية فى التدريب، فخصص الجهاز الفنى فقرة فنية خاصة للاعبين خلال المران الذى أقيم اليوم، وركز الجهاز الفني خلال الوحدة التدريبية على دقة التمرير والتحرك فى مساحات مختلفة حتى الوصول إلى المرمى الصغير وهو الهدف.

وحرص "فيريرا" على الإشراف على الوحدة التدريبية ونقل الملاحظات إلى جهازه المعاون لتصحيح أخطاء اللاعبين.

كما عقد البرتغالي فيريرا المدير الفني جلسة مع اللاعبين خلال مران اليوم، بحضور الجهاز المعاون بالكامل، ومنح المدرب البرتغالي بعض التعليمات الفنية للاعبين لتنفيذها خلال التدريبات الفنية، وطالب "فيريرا" من اللاعبين التركيز الشديد والعمل استعدادا للقاء المصري البورسعيدي.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.