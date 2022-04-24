شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي القادمة فى الدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى لخوض مباراته أمام طلائع الجيش فى منافسات الأسبوع السادس عشر من بطولة الدورى، والتى تنطلق غدا وتستمر على مدار أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس.

موعد مباراة الأهلى وطلائع الجيش

ويلتقى الأهلى مع طلائع الجيش فى التاسعة والنصف مساء الأربعاء المقبل فى استاد الأهلى والسلام، وتٌعد هذه المباراة هى الأولى للأهلى بعدما خاض مباريات ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا أمام الرجاء والتى صعد من خلالها المارد الأحمر لنصف النهائى.

ترتيب الأهلى في جدول الدورى

يدخل الأهلى مباراة الطلائع فى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى مباراة وخسر مثلها وسجل لاعبوه 31 هدفا وتلقت شباكهم 9.

واجتاز الأهلي عقبة الرجاء الرياضي المغربي بالتأهل على حسابه لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بالفوز في القاهرة بهدفين مقابل هدف ثم التعادل في المغرب بهدف لكل فريق بينما بلغ وفاق سطيف الجزائري نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه 1-0 خارج ملعبه على الترجي التونسي في إياب دور الثمانية بعد تعادله سلبياً على ملعبه في مباراة الذهاب.