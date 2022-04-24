شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على القيمة التسويقية للمصرى ونهضة بركان قبل ربع نهائي الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل النادي المصري، فى الثانية عشرة منتصف الليل، ضيفاً على نهضة بركان المغربي فى إياب ربع النهائي من النسخة التاسعة عشرة لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتها على الملعب البلدي بمدينة بركان، حيث يكفي الفريق البورسعيدي التعادل بأي نتيجة للتأهل إلى الدور نصف النهائي، بعدما انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين والتى أقيمت ببرج العرب بالإسكندرية، بفوز المصري بهدفين مقابل هدف.

ويتفوق نهضة بركان على النادى المصرى فى القيمة التسويقية بحوالى مليون و450 ألف يورو، حيث تبلغ القيمة التسويقية للفريق المغربى 8 ملايين و650 ألف يورو، فيما تبلغ قيمة المصرى 7 ملايين و200 ألف يورو.

ويدخل النادي المصري المباراة مفتقدا لاثنين من أهم عناصره فى وسط الملعب، وهما إلياس الجلاصي وعمرو موسى بعد تعرضهما للطرد في مباراة الذهاب، فيما يعود معين الشعباني المدير الفني للمصري لقيادة الفريق من على مقاعد البدلاء بعد انتهاء إيقافه، حيث كان الشعباني قاد المصري من المدرجات في مباراة الذهاب أمام نهضة بركان ، بسبب تعرضه للطرد في لقاء مازيمبي بالجولة الأخيرة من دور المجموعات، ووضع معين الشعباني خطة العبور الآمن من مباراة الإياب، وحذر الشعباني من استقبال أي أهداف مطالباً اللاعبين بعدم الانسحاب إلى الدفاع حتى لا يكون الفريق تحت ضغط طوال أحداث اللقاء.

وكان النادي المصري قد واجه صعوبات بعد وصوله إلى المغرب بسبب ملعب التدريب، بعدما خاض مرانه الأول في الظلام لعدم جاهزية الملعب الذي استضاف تدريباته، قبل أن ينقذ نادي الرجاء المغربي الموقف، ويرحب باستضافة مران النادي المصري على أحد ملاعبه الفرعية.

ويقود المباراة طاقم تحكيمي مكون من: حكم الساحة التونسي "صادوق السالمي"، ومعه مواطنه" خليل حساني"، مساعد حكم أول والليبي "عطية محمد"، مساعد حكم ثاني، بالإضافة إلى الحكم الرابع الجابوني، "بيير أتشو" ، فيما سيتولى الجنوب أفريقي " فيكتور جوميز" مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله السنغالي "الحاج مالك سامبا".