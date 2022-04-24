شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. لاعب مصرى يتوج بميداليتين فى أولمبياد أمستردام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واقعة فريدة لم يسبقه إليها أحد، تمكن فريد سميكة لاعب الغطس من التتويج بميداليتين أولمبيتين فى دورة أولمبية واحدة، وذلك فى أولمبياد أمسترام عام 1928.فتوج سميكة ببرونزية وفضية فى بطولة واحدة.

وجاء التتويج بالفضية فى منافسات 10 م سلم ثابت، والبرونزية فى منافسات 3 م سلم متحرك، لتأتى هذه الميداليات بجانب ذهبية السيد نصير لاعب رفع الأثقال، وذهبية إبراهيم مصطفى فى المصارعة .

وأصبحت الميداليات الأربعة بعد المشاركة فى 3 دورات دون تحقيق أى ميداليات، لتكون المشاركة الرابعة بأربع ميدلايات متنوعة من بينها ميداليتان لفريد سميكة.

وبعد انتهاء هذه الدورة الأولمبية لم تحقق مصر أى ميدالية فى الأولمبياد، خاصة أنها غابت عن المشاركة بدورة 1932، لتعود من جديد وتشارك فى اولمبياد 1936 وتحرز 5 ميداليات متنوعة.