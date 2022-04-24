شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. اعتداء جماهير مازيمبى على لاعبى بيراميدز بالزجاجات قبل صافرة النهاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتدت جماهير مازيمبى على عبد الله السعيد قائد فريق بيراميدز، وقامت بإلقاء زجاجات المياه على اللاعب، الأمر الذى دفع زملاؤه بالفريق للرد وإلقاء الزجاجات على الجماهير التى تواجدت فى مدرجات استاد نادى مازيمبي فى لوبومباشي، وطالب اللاعبون الحكم بالتدخل إلا أنه هدد رمضان صبحى بمنحه البطاقة الصفراء.

وخسر فريق بيراميدز من مازيمبى الكونغولى بهدفين دون رد، فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد نادى مازيمبي فى لوبومباشي فى إياب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليودع الفريق السماوى البطولة الأفريقية بعدما انتهت مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة انتهت بالتعادل السلبى، ويتأهل مازيمبى لنصف النهائى وينتظر المتأهل من المصرى البورسعيدى ونهضة بركان.

هدف مازيمبى الأول

هدف مازيمبى الثانى

دخل بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: شريف إكرامي، خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي، خط الوسط: نبيل دونجا - إيريك تراوري - عبد الله السعيد - إبراهيم توريه - وليد الكرتي، خط الهجوم: فخري لاكاي.