شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الحمل البدنى فى مران الزمالك استعداداً لمواجهة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصص البرتغالي جيسفالدوا فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، برنامجاً تأهيلياً وبدنياً للاعبين خلال مران اليوم الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وركز الجهاز الفني على رفع الحمل البدني للاعبين خلال الوحدة التدريبية التى قادها أندرية فيليب سوزا مدرب الأحمال وباقي أعضاء الجهاز المعاون، وخضع لاعبو الزمالك لتدريبات بدنية قوية بكرة وبدون كرة بجانب استخدام الحواجز وبعض الأدوات الخاصة.

أما بالنسبة للفقرة الفنية فى التدريب، فخصص الجهاز الفني فقرة فنية خاصة للاعبين خلال المران الذى أقيم اليوم، وركز الجهاز الفني خلال الوحدة التدريبية على دقة التمرير والتحرك فى مساحات مختلفة حتى الوصول إلى المرمى الصغير وهو الهدف.

وحرص "فيريرا" على الإشراف على الوحدة التدريبية ونقل الملاحظات إلى جهازه المعاون لتصحيح أخطاء اللاعبين.

كما عقد البرتغالي فيريرا المدير الفني جلسة مع اللاعبين خلال مران اليوم، بحضور الجهاز المعاون بالكامل، ومنح المدرب البرتغالي بعض التعليمات الفنية للاعبين لتنفيذها خلال التدريبات الفنية، وطالب "فيريرا" اللاعبين بالتركيز الشديد والعمل استعدادا للقاء المصري البورسعيدي.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ويتصدر الزمالك جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 35 نقطة بعدما حقق فوزًا مهمًا على الاتحاد السكندرى بهدفين دون رد، سجلهما أحمد سيد زيزو ومحمد عبد الغنى. ، وحقق الزمالك الفوز في 11 مباراة ، وتعادل فى اثنتين وخسر مثلهما، وسجل لاعبوه 28 هدفا ودخلت مرماه 14 هدفا.

ويتصدر أحمد سيد "زيزو" لاعب فريق الزمالك جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 9 أهداف عقب إقامة مباريتين ضمن الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث التقى الزمالك مع نظيرة الاتحاد السكندرى وواجه طلائع الجيش فريق سيراميكا.